Szijjártó: Ungarn will nicht, dass die EU Militärberater in die Ukraine schickt

Ungarn lehnt einen neuen Vorschlag der Europäischen Union ab, Militärberater in die Ukraine zu entsenden, um die Ausbildung zu koordinieren, da dies das Risiko einer Eskalation des Krieges birgt, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er wies darauf hin, dass die EU Ende 2022 beschlossen habe, ukrainische Soldaten auf dem Territorium der EU-Mitgliedstaaten auszubilden. Ungarn habe sich dagegen entschieden, dafür Soldaten oder finanzielle Mittel bereitzustellen, und lehne Ausbildungsmissionen auf ungarischem Boden ab. Gleichzeitig habe Ungarn nicht versucht, andere Mitgliedstaaten von der Teilnahme an der Initiative abzuhalten. Seitdem sei jedoch „ein äußerst gefährlicher Vorschlag“ gemacht worden, der die Entsendung von Militärberatern in die Ukraine vorsieht, um neben der Verlängerung des zweijährigen Mandats der Mission auch Koordinierungsaufgaben zu übernehmen, sagte Szijjártó. „Das ist auch für Ungarn gefährlich, denn eine Eskalation … findet zuerst in der Nachbarschaft statt, nicht Tausende von Kilometern entfernt“, fügte er hinzu. „Wir können den Vorschlag in seiner jetzigen Form nicht unterstützen“, sagte er und wies darauf hin, dass Ungarn um eine Überarbeitung des Vorschlags gebeten habe.