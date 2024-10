System zur Minderung von Hagelschäden erspart Landwirten Dutzende von Milliarden Forint

Das ungarische System zur Minderung von Hagelschäden hat den Landwirten in diesem Jahr Ernteschäden in Höhe von mehreren zehn Milliarden Forint erspart, wie die Landwirtschaftskammer und das Landwirtschaftsministerium am Dienstag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das System war zwischen dem 15. April und dem 30. September an insgesamt 93 Tagen in Betrieb. An 32 dieser Tage bestand ein extremes Hagelrisiko, fast doppelt so viele wie im Jahr 2023. Das System, das von 986 Punkten im ganzen Land aus arbeitet, ist seit sieben Jahren in Betrieb. Das Landwirtschaftsministerium stellt jährlich bis zu 2 Mrd. Forint für seinen Betrieb bereit.