Orbán: Langsames Tempo der EU-Erweiterung beschämend

Ministerpräsident Viktor Orbán bezeichnete es am Freitag in Tirana als „inakzeptabel und beschämend“, dass die Erweiterung der Europäischen Union so langsam vorankommt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach einem Treffen mit dem albanischen Premierminister Edi Rama während seines offiziellen Besuchs in Albanien sagte Orbán, Albanien habe 13 Jahre gebraucht, um in die Beitrittsverhandlungen mit der EU einzusteigen. Nur auf dem Balkan werde Europa neue Impulse für wirtschaftliches Wachstum und den Erhalt seiner Wettbewerbsfähigkeit finden, sagte er und forderte eine Beschleunigung der Integration der Region. Ungarn unterstütze den Beitrittsprozess Albaniens „nachdrücklich“, fügte er hinzu. Orbán sagte, dass es in der Weltwirtschaft ernsthafte Umstrukturierungen gebe, die die Schwächen Europas aufzeigten, und dass der Kontinent auf globaler Ebene immer weniger wettbewerbsfähig sei. Dies sei ein Grund, die Bedingungen für die Integration Albaniens und der westlichen Balkanregion zu schaffen, sagte er und fügte hinzu, dass es Mitteleuropa sei, das derzeit die Dynamik der EU aufrechterhalte. Europa müsse sowohl in wirtschaftlicher als auch in sicherheitspolitischer Hinsicht gestärkt werden, sagte er. Westeuropa sei jedoch nach wie vor nicht davon überzeugt, dass die Erweiterung die Integration fördere. Daher gebe es auch im Interesse der albanischen EU-Mitgliedschaft noch einiges zu tun, so Orbán.