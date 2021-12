EU-Erweiterung „wird verschleppt“

Die westlichen und nördlichen EU-Länder widersetzen sich weiterhin der Integration der westlichen Balkanländer, sagte Peter Szijjarto und nannte die jüngsten Gespräche im Europäischen Rat „ernüchternd“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Der Außenminister sagte, die EU habe es erneut versäumt, den Bewerbern aus dem Westbalkan Zieldaten für die Integration zu nennen, und die Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien hätten noch nicht begonnen. Szijjártó wies darauf hin, dass Serbien vier neue Kapitel im Integrationsverfahren eröffnet habe, wodurch die Zahl der offenen Kapitel auf 22 von 35 gestiegen sei. „Brüssel gleitet zurück in eine Westbalkan-Politik, die sich auf Belehrungen und Sanktionen beschränkt“, sagte er und wies darauf hin, dass Annalena Baerbock, die kürzlich vereidigte deutsche Außenministerin, Milorad Dodik, dem Premierminister der Republika Srpska von Bosnien-Herzegowina, mit Sanktionen gegen die Provinz gedroht habe. Ungarn, so Szijjártó, werde gegen einen solchen Schritt sein Veto einlegen, sollte er jemals im Europäischen Rat zur Sprache kommen. Bosnien-Herzegowina liegt geografisch nahe an Ungarn, das ein Interesse an der Stabilität und dem Frieden in der Region hat und Aussagen wie die von Baerbock als „besorgniserregend“ empfindet, so Szijjártó.