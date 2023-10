Novák: Ungarn kann bei EU-Erweiterung auf dem westlichen Balkan nicht ignoriert werden

Ungarn ist ein nicht zu vernachlässigender Faktor, wenn es um die Erweiterung der Europäischen Union auf dem westlichen Balkan geht. Deshalb ist es wichtig, dass das Land auf dem Gipfeltreffen des Berliner Prozesses auf Präsidentenebene vertreten ist, sagte Präsidentin Katalin Novák im Vorfeld des Gipfels am Montag in Tirana – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Der heutige Tag ist auch deshalb wichtig, weil auch Ungarn endlich dem Berliner Prozess in der Form beigetreten ist, dass wir hier sein und die Position Ungarns auf höchster Ebene zum Ausdruck bringen können, die sich eindeutig für die EU-Erweiterung auf dem westlichen Balkan ausspricht“, so Novák gegenüber den öffentlich-rechtlichen Medien. „Wir werden endlich die Gelegenheit haben, zu sagen, dass die EU ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat, denn diese Länder hätten schon vor langer Zeit der Union beitreten sollen“, fügte sie hinzu. Ungarn und die EU brauchen beide den westlichen Balkan, ebenso wie sie die Stabilität in der Region brauchen, ohne die beide nicht sicher sein können, sagte die Präsidentin. Novák sagte, sie habe die Einladung des albanischen Premierministers Edi Rama zum Gipfel auch deshalb angenommen, um deutlich zu machen, dass Ungarn alles tun werde, damit die Länder des westlichen Balkans so bald wie möglich der EU beitreten können. Sie fügte hinzu, dass Ungarn diesen Prozess beschleunigen werde, wenn es in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres den rotierenden EU-Vorsitz innehabe. Der Berliner Prozess wurde 2014 als Plattform für eine hochrangige Zusammenarbeit zwischen hochrangigen offiziellen Vertretern der sechs westlichen Balkanstaaten (WB6) – Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien – und ihren Kollegen in den Gastgeberländern des Berliner Prozesses ins Leben gerufen.