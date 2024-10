Regierung strebt rasche Lohnkonvergenz an

Die Regierung strebt eine rasche Lohnkonvergenz in Verbindung mit einem BIP-Wachstum von 3-6 Prozent ab dem nächsten Jahr an, sagte Wirtschaftsminister Márton Nagy am Freitag bei einer Preisverleihung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nagy sagte, das diesjährige BIP-Wachstum habe die Erwartungen vor allem wegen des Abschwungs der deutschen Wirtschaft – der die Automobilindustrie hart getroffen hat – und der Entwicklung des Binnenkonsums nicht erfüllt. Er sagte, dass das BIP-Wachstum im dritten Quartal „minimal“ war und schätzte das Wachstum im vierten Quartal auf 1-2 Prozent. Für das erste Quartal 2025 prognostizierte er einen starken Anstieg des BIP-Wachstums, wobei er Ungarn in die Kategorie „3-6 Prozent“ einordnete. Die Regierung strebe bis 2028 einen Mindestlohn von 1.000 EUR/Monat und einen durchschnittlichen Bruttolohn von 1 Mio. HUF/Monat an.

Er sagte, die Regierung unterstütze eine Vereinbarung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften, die eine Anhebung des Mindestlohns auf 50 % des Durchschnittslohns bis 2027 vorsieht. Dies würde bedeuten, dass der Mindestlohn von derzeit 266.800 HUF/Monat bis zum 1. Januar 2027 auf 374.800 HUF und ein Jahr später auf 419.815 HUF ansteigen müsste, fügte er hinzu. Gleichzeitig könnte der Durchschnittslohn von derzeit 651.147 HUF/Monat bis 2027 auf 878.549 HUF und bis 2028 auf über 970.000 HUF ansteigen, sagte er. Nagy sagte, dass die Lohnkonvergenz durch die Einführung eines Kreditsystems für junge Arbeiter, verdoppelte Steuervergünstigungen für Familien und eine niedrige Inflation unterstützt werden könnte. Er fügte hinzu, dass die Regierung die Beschäftigung ankurbeln wolle, indem sie die Arbeitsmarktreserven ausschöpft und die Beschäftigungsquote der 20- bis 64-Jährigen bis 2030 von 81,4 % auf 85 % anhebt.