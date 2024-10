Regierung könnte Hindernisse bei der Verwendung von freiwilligen Rentenersparnissen für Hauskauf und Renovierung beseitigen

Die ungarische Regierung hat eine Maßnahme entworfen, die es den Ungarn erlauben würde, die Ersparnisse in freiwilligen Rentenfonds im Kalenderjahr 2025 steuerfrei für den Erwerb oder die Renovierung von Wohneigentum zu verwenden, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die sozialen Konsultationen zu dieser Maßnahme werden am Montag beginnen, so das Ministerium. Über 1 Million Ungarn sind Mitglieder in freiwilligen Pensionsfonds. Sie verfügen im Durchschnitt über Ersparnisse von mehr als 2 Millionen Forint pro Mitglied.