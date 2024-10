Szijjártó: Ungarns außenpolitische Ziele Frieden, Souveränität, wirtschaftliche Neutralität

Die wichtigsten Ziele der ungarischen Außenpolitik sind die Förderung des Friedens, der Schutz der nationalen Souveränität und die Wahrung der wirtschaftlichen Neutralität des Landes, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Donnerstag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei einer Anhörung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Parlaments sagte Szijjártó, Ungarn zahle seit zweieinhalb Jahren den Preis für den in der Ukraine tobenden Krieg. „Nach tausend Tagen sollte die europäische politische Elite begreifen, dass die Frage nicht ist, was wir über den Krieg denken, denn das weiß jeder genau; die Frage ist, wie wir den Frieden sichern können, oder genauer gesagt, welcher Weg am schnellsten zum Frieden führt“, sagte er. Der Minister sagte, dass die bisher verfolgte Pro-Kriegs-Haltung gescheitert sei und Waffenlieferungen das Ende des Konflikts nicht näher gebracht hätten, so dass es an der Zeit sei, der Pro-Friedenspolitik eine Chance zu geben, um eine Eskalation und eine direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland zu vermeiden.

Szijjártó betonte, dass außerhalb der „transatlantischen Blase“ die friedensfreundlichen Kräfte in der Mehrheit seien, und auch Ungarn gehöre zu dieser Mehrheit, auch wenn diejenigen, die diese Position vertraten, in Europa als „Marionetten Putins oder Propagandisten des Kremls“ bezeichnet würden. Szijjártó verwies auf die seiner Meinung nach in vielen Teilen der Welt, auch in Ungarn, stattfindenden Versuche, die nationale Souveränität einzuschränken. „Letzte Woche hatten wir alle die Gelegenheit, die Debatte im Europäischen Parlament in Straßburg zu verfolgen, in der der Wunsch, wer in Ungarn an der Regierung sein sollte, wer und wie regieren sollte, deutlicher und schamloser als je zuvor zum Ausdruck gebracht wurde“, sagte er. „Ich glaube, dass ein solcher Versuch der offenen Einmischung selbst in der jüngsten Geschichte der europäischen Politik beispiellos ist und so entschieden wie möglich zurückgewiesen werden muss. Nicht internationale politische Akteure, Manfred Weber oder Ursula von der Leyen entscheiden, wer in Ungarn regiert, sondern die ungarischen Wähler“, fügte Szijjártó hinzu.

Schließlich ging der Minister auf die Frage der Handelsneutralität ein und bekräftigte, dass Ungarn gegen die Bildung von Blöcken und gegen die Eröffnung eines neuen „kalten“ Handelskriegs sei. Stattdessen sei man an Konnektivität und der Schaffung von Handelsbeziehungen interessiert, sagte er. Er führte Ungarn als Beispiel für das Wachstumspotenzial einer zivilisierten Ost-West-Zusammenarbeit an und betonte, das Land sei dank seiner „pragmatischen, patriotischen Außenpolitik“ zu einer wichtigen Drehscheibe für die östlichen und westlichen Volkswirtschaften geworden.