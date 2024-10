Szijjártó: Ungarn ist bereit, seinen Teil zur Verhinderung von Migrationswellen beizutragen

Ungarn ist bereit, seinen Teil dazu beizutragen, weitere illegale Migrationswellen zu verhindern und für eine angemessene Versorgung der Flüchtlinge zu sorgen, erklärte Außenminister Péter Szijjártó am Mittwoch in Genf – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bewaffnete Konflikte, die wachsende Bedrohung durch den Terrorismus und die Ausbreitung extremistischer Ideologien zwingen immer mehr Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen, sagte Szijjártó laut einer Erklärung des Ministeriums auf einer Sitzung des Exekutivausschusses des UNHCR und wies darauf hin, dass weltweit mehr als 120 Millionen Menschen auf der Flucht seien. Der Minister rief dazu auf, die Arbeit des UNHCR zu verstärken, um eine angemessene Versorgung der Flüchtlinge zu gewährleisten und die „Einhaltung des internationalen Rechts zu stärken“, um weitere illegale Migrationswellen zu verhindern. „Ungarn ist bereit, in beiderlei Hinsicht seinen Teil beizutragen“, sagte er.

Szijjártó sagte, das UNHCR-Büro in Ungarn beschäftige rund 660 Mitarbeiter und die Regierung sei bereit, auch weiterhin die notwendigen Bedingungen für eine effektive Arbeit zu gewährleisten. Als derzeitiger Präsident der Europäischen Union arbeite Ungarn auch mit dem UNHCR zusammen, um die Staatenlosigkeit zu bekämpfen, sagte er und wies darauf hin, dass dies eine weitere Ursache für Migration sei. Der Minister sagte, dass es nach internationalem Recht „eine klare Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und Migranten“ gebe, aber diese Begriffe würden heutzutage „missbraucht“. Er sagte, das internationale Recht mache deutlich, dass diejenigen, die gezwungen seien, ihr Heimatland zu verlassen, das Recht hätten, sich vorübergehend im Hoheitsgebiet des ersten sicheren Landes aufzuhalten, aber das internationale Recht spreche nicht über das Recht, sich im zweiten, dritten, fünften oder zehnten sicheren Land aufzuhalten.

Er sagte, Ungarn habe bisher mehr als 2 Milliarden Euro für die Bewältigung der Migration ausgegeben. Das Land habe rund 1,4 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen seien. Denjenigen, die sich für einen Verbleib im Land entschieden hätten, werde der gleiche Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung gewährt, und die Regierung sei bereit, sie so lange wie nötig zu unterstützen. Außerdem hätten die Behörden in den letzten drei bis dreieinhalb Jahren eine halbe Million Migranten daran gehindert, die ungarische Grenze illegal zu überqueren, sagte er.