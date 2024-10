Regierung entwirft Haushalt 2025 mit „verbesserten Aussichten“

Die Regierung entwirft den Haushalt 2025 mit „verbesserten Aussichten“, sagte Finanzminister Mihály Varga am Donnerstag auf der Konferenz des Portfolio Budapest Economic Forum 2024 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Varga sagte, die Regierung gehe von einem BIP-Wachstum von 3,4 Prozent, einem Anstieg des Konsums um 4,3 Prozent und einem um 5 bis 5,5 Prozent höheren Investitionsvolumen im Jahr 2025 aus. Er fügte hinzu, dass es keine Pläne für die Einführung neuer Steuern gebe, und wies darauf hin, dass bereits angekündigt worden sei, die Steuern auf unerwartete Gewinne von Fluggesellschaften, Pharmaunternehmen und Telekommunikationsunternehmen abzuschaffen.

Die Regierung rechnet für das kommende Jahr mit einem Bruttolohnwachstum von 8,6 Prozent, während der Einzelhandelsumsatz um 4 bis 4,5 Prozent steigen soll. Varga sagte, die Verbesserung des primären Haushaltssaldos sei eine wichtige Voraussetzung und fügte hinzu, dass die Zinsausgaben bis 2025 von 4,9 % auf 3,8 % des BIP sinken würden. Die Regierung strebt an, das gesamtstaatliche Defizit in den kommenden Jahren unter 3 Prozent des BIP zu senken und strebt eine Lücke von 4,5 Prozent im Jahr 2024, 3,7 Prozent im Jahr 2025 und 2,9 Prozent im Jahr 2026 an, fügte er hinzu.

Zum Schuldenmanagement sagte er, das Ziel sei es, 50 Prozent der Staatsschulden bei institutionellen Anlegern zu halten und den Anteil bei Kleinanlegern auf 25 Prozent zu erhöhen, während für das Auslandsengagement ein Schwellenwert von 25 Prozent gelten soll. Er fügte hinzu, dass der Anteil der Schulden bei Kleinanlegern derzeit bei 21 Prozent liege, während der Anteil der Fremdwährungsschulden von 53 Prozent im Jahr 2010 auf unter 29 Prozent gefallen sei. Wachsende Ersparnisse der Haushalte deuten auf einen Anstieg des Konsums, der Investitionen und der Kreditaufnahme in den kommenden Jahren hin, sagte er. Er fügte hinzu, dass der Konsum, der aufgrund des Reallohnwachstums ansteigt, im Jahr 2025 ein Wachstumsmotor sein wird. Er fügte hinzu, dass der Start von Großprojekten die Investitionen aus dem negativen Bereich herausführen werde. Varga sagte, dass ein geringeres Defizit das Wachstum unterstützen würde, ebenso wie gezielte Programme zur Entwicklung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes.