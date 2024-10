Szijjártó: Gastarbeiter dürfen nur Stellen besetzen, die Ungarn nicht besetzen können

Gastarbeiter dürfen in Ungarn nur Stellen besetzen, die nicht von Ungarn besetzt werden können, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Donnerstag bei einer Anhörung vor einem Parlamentsausschuss – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó wies bei der Anhörung vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten Andeutungen zurück, wonach Gastarbeiter den Ungarn die Arbeitsplätze wegnehmen würden, wie sein Ministerium mitteilte. Szijjártó wies darauf hin, dass es in Ungarn derzeit 128.000 Arbeitnehmer aus Ländern außerhalb der Europäischen Union gebe, während die Zahl der unbesetzten Stellen bei 71.000 liege. Er fügte hinzu, dass Investitionen nur dann für eine staatliche Förderung in Frage kommen, wenn bei ihrer Durchführung mehrheitlich Ungarn beschäftigt sind oder versucht wird, alle verfügbaren Stellen mit Einheimischen zu besetzen.

Szijjártó sagte, dass der Anteil der Gastarbeiter an den Erwerbstätigen in Ungarn nur 2,6 % betrage und damit unter den Raten von 3,8 % in der Slowakei, 6,4 % in Polen und 17 % in Tschechien liege. In Bezug auf andere Fragen sagte er, die Wirtschaftsstrategie der Regierung basiere nicht „nur“ auf Investitionen in die Batterieherstellung, fügte aber hinzu, dass der Übergang zur Elektromobilität notwendig sei, um die Umweltziele zu erreichen. Ungarn verfüge derzeit über die viertgrößte Batterieproduktionskapazität der Welt und könne nach Abschluss der geplanten Investitionen auf den zweiten Platz vorrücken, sagte er.