Wirtschaftsminister senkt die Höchstzahl der Gastarbeiter auf 35.000

Der ungarische Wirtschaftsminister hat die Höchstzahl der Gastarbeiter auf 35.000 reduziert, teilte das Wirtschaftsministerium (NGM) am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Um ungarische Familien, Arbeitnehmer und den Arbeitsmarkt zu schützen, hat der Minister beschlossen, die Höchstzahl der Aufenthaltsgenehmigungen für Gastarbeiter und der Aufenthaltsgenehmigungen zu Beschäftigungszwecken auf 35.000 im Jahr 2025 zu begrenzen. „Ungarn wird ein Land der Ungarn sein, weder ein Land der Gastarbeiter noch ein Land der Migranten, und es wird nur möglich sein, sich zu den vom ungarischen Staat definierten Zwecken und unter dem vom Staat definierten Titel vorübergehend aufzuhalten und zu arbeiten, vorbehaltlich der Erfüllung der vom Staat definierten Bedingungen und der diesbezüglichen Entscheidung des Staates. Die Regierung schützt die ungarischen Familien und die ungarischen Arbeitsplätze, so dass ausländische Arbeitnehmer nach dem Gesetz nur dann beschäftigt werden können, wenn ungarische Arbeitnehmer die freien Stellen nicht mehr besetzen können“, heißt es in der Erklärung.

Die Zahl der Arbeitnehmer aus Drittländern, die gleichzeitig in Ungarn beschäftigt werden können, wird seit zwei Jahrzehnten durch eine Quote geregelt, deren theoretisches Maximum der durchschnittlichen Zahl der offenen Stellen der vorangegangenen vier Quartale entspricht. Nach Angaben des Zentralen Statistikamtes könnte der Höchstwert der Quote im Jahr 2025 bei 71.000 liegen, hieß es. Zum Schutz des ungarischen Arbeitsmarktes, der ungarischen Arbeitnehmer und der Familien beschloss der Wirtschaftsminister eine weitere Verschärfung der Regelungen für Gastarbeiter. Nach der einschlägigen Verordnung darf die Gesamtzahl der Aufenthaltsgenehmigungen für Beschäftigungszwecke und der Aufenthaltsgenehmigungen für Gastarbeiter im Jahr 2025 35.000 nicht überschreiten. Das bedeutet, dass die Zahl der Genehmigungen, die erteilt werden können, nicht einmal die Hälfte der theoretischen Höchstzahl erreichen wird, betonte das NGM.