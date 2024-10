Szijjártó: Beschränkungen der Zusammenarbeit zwischen europäischen Automobilherstellern und asiatischen Zulieferern sind schädlich

Jede Maßnahme, die die Elektromobilitätsstrategie der europäischen Automobilhersteller bedroht und die Zusammenarbeit mit asiatischen Zulieferern einschränkt, würde sich negativ auf die Wirtschaft des Kontinents auswirken, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Freitag bei einem informellen Treffen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten in der Formation Handel in Budapest, wie sein Ministerium in einer Erklärung mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Rede zur Eröffnung des Treffens sagte Szijjártó, die Weltwirtschaft befinde sich in einem grundlegenden Wandel, der unter anderem auf die Entscheidung der Europäischen Union zurückzuführen sei, angesichts des Anteils des Straßenverkehrs an den weltweiten Emissionen auf Elektromobilität umzusteigen. Diese Entscheidung habe die Struktur und den Charakter der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen der EU und China „völlig verändert“, fügte er hinzu. Szijjártó sagte, China und chinesische Unternehmen seien für die Lieferkette der umweltfreundlichen Automobilindustrie „unverzichtbar“. Er begrüßte die Anpassung der großen europäischen Autohersteller an die Situation und verwies auf ihre Entwicklung wettbewerbsfähiger Elektrofahrzeuge, sagte aber, dass sie es versäumt hätten, mit den asiatischen, vor allem chinesischen, Batterieherstellern Schritt zu halten.

Er warnte, dass jede Maßnahme, die die Zusammenarbeit zwischen westlichen Unternehmen und ihren asiatischen Zulieferern einschränke, die Annahme der Strategie der Automobilhersteller in der neuen Ära gefährde, was die gesamte europäische Wirtschaft belasten würde. Er wies darauf hin, dass eine EU-Maßnahme zur Einführung von Strafzöllen auf chinesische Elektroautos von nur zehn Mitgliedsstaaten unterstützt und von fünf abgelehnt worden sei, was einen fehlenden Konsens zeige. Es gelte, die Auswirkungen der Maßnahme auf ein Land abzuwägen, mit dem der bilaterale Handel mit der EU im vergangenen Jahr 740 Mrd. EUR erreichte. Er fügte hinzu, dass Peking bereits Vergeltungsmaßnahmen ins Auge gefasst habe. Er verwies auf Ungarn, das Produktionsstandorte aller drei deutschen Premium-Automarken und Werke von fünf der zehn größten Batteriehersteller der Welt beherbergt, als Beispiel für die gegenseitigen Vorteile, die sich aus der industriellen Zusammenarbeit zwischen Ost und West ergeben.