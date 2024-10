Stadtrat von Szeged übergibt zweite Parzelle für BYD-Werk

Die Stadt Szeged hat das zweite Grundstück für den Bau des Werks des chinesischen Elektroautoherstellers BYD übergeben, sagte Bürgermeister László Botka am Freitag auf einer Sitzung des Stadtrats – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die 161 Hektar große Parzelle wurde Anfang Oktober übergeben, nachdem sie von alter Munition befreit und eine archäologische Untersuchung abgeschlossen worden war, so Botka. Das Stromnetz auf dem Gelände werde ersetzt und erweitert, fügte er hinzu. Ein weiteres Grundstück mit einer Fläche von 15 Hektar werde bis zum Jahresende für das BYD-Werk übergeben, sagte er. BYD wird für das Land bezahlen, und die Gemeinde wird den Erlös aus dem Verkauf verwenden, um die staatliche Unterstützung zurückzuzahlen, die für den Erwerb der Parzellen und die Erschließung des Gebiets verwendet wurde, sagte Vizebürgermeister Tamás Kovács. BYD hat angekündigt, dass es mehrere Milliarden Euro für den Bau seines ersten Werks in Europa in Szeged ausgeben will. Das Werk wird eine Kapazität von 300.000 Fahrzeugen pro Jahr haben.