Ministerialbeamter führt in Kiew Gespräche über den Ausbau der ungarisch-ukrainischen Beziehungen

Levente Magyar, Staatssekretär im Außen- und Handelsministerium, hat in Kiew Gespräche mit dem ukrainischen Außenminister Andrii Sybiha geführt. Sie erörterten Möglichkeiten zum Ausbau der ungarisch-ukrainischen Beziehungen und zur Lösung strittiger Fragen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Magyar erklärte am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass sein derzeitiger Besuch der dritte in das Nachbarland seit dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Krieges im Februar 2022 sei. Er sagte, er habe die wichtigsten Bereiche der bilateralen Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Außenminister und den stellvertretenden Leitern von drei weiteren Ministerien besprochen. „Es handelt sich um eine reiche Zusammenarbeit, auch wenn die Tagesordnung oft von Debatten über bestimmte Themen dominiert wird“, sagte er und fügte hinzu, dass ‚im Hintergrund ernsthaft an einer kontinuierlichen Stärkung der ungarisch-ukrainischen Beziehungen in wichtigen Bereichen wie der Energie gearbeitet wird‘. Ungarn ist zum größten Stromlieferanten der Ukraine geworden, was in der gegenwärtigen kritischen Phase, in der ein Großteil der Energieinfrastruktur des Nachbarlandes durch den Krieg zerstört wurde, sehr geschätzt wird, so der Staatssekretär.

Magyar sagte, ihm sei von ukrainischer Seite auch diesmal zugesagt worden, dass die für Ungarn strategisch wichtigen Öllieferungen aus Richtung Ukraine ununterbrochen gewährleistet würden. Während seines derzeitigen Besuchs habe er Gespräche mit dem stellvertretenden ukrainischen Bildungsminister geführt, mit dem er seit Jahren an der Lösung von Fragen im Zusammenhang mit der Bildung der transkarpatischen Ungarn arbeite. „Es gab einige rechtliche Beschränkungen, die Budapest nicht ignorieren konnte“. Magyar sagte, dass an einer Lösung der Probleme gearbeitet werde und dass es Teilergebnisse gebe, aber noch kein Durchbruch erzielt worden sei. Es seien jedoch greifbare Fortschritte zu erwarten, die dazu führen könnten, dass die Minderheitenfrage den Fortschritt bei der Verbesserung der Beziehungen nicht mehr behindere, fügte er hinzu. Er sagte, man habe auch darüber gesprochen, wie die Verkehrsverbindungen von der Ukraine über Ungarn in die EU ausgebaut werden könnten.

Dies sei für die Ukraine von entscheidender Bedeutung, da die Routen in den Osten infolge des Krieges blockiert seien und die allgemeinen Beschränkungen im Luftverkehr dazu führten, dass die Qualität und Kapazität der öffentlichen Straßeninfrastruktur immer wichtiger werde, fügte er hinzu. In Anbetracht der Tatsache, dass Ungarn eine der wichtigsten Routen für die Ukraine nach Westeuropa ist, ist es wichtig, dass Ungarn die Entwicklungen durchführt, die zum Ausbau dieser Kanäle führen können, sagte Magyar. Auch der Ausbau des Eisenbahnnetzes und der gemeinsamen Autobahnen sowie die Eröffnung neuer Grenzübergänge und der Ausbau bestehender Grenzübergänge und die Verlängerung ihrer Öffnungszeiten wurden erörtert, so Magyar. Für die Umsetzung des umfassenden Pakets sei eine direkte EU-Finanzierung erforderlich, da es sich um ein Programm in Höhe von mehreren Milliarden Euro handeln könne, fügte er hinzu. Magyar sagte, er habe auch Gespräche mit dem stellvertretenden Leiter des Präsidialamtes, dem ehemaligen Gouverneur von Transkarpatien, geführt. In Anbetracht der ausgezeichneten Beziehungen könne er die ungarisch-ukrainischen Beziehungen auf höchster Ebene fördern.