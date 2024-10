Nébih: Ein weiteres Unternehmen ruft Hirsebällchen vom Markt zurück

Wegen des möglichen Vorhandenseins von Salmonellen hat die Auchan Hungary Kft. Bio Hirsebällchen vom Markt zurückgerufen, teilte das Nationale Amt für die Sicherheit der Lebensmittelkette (Nébih) am Samstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Amt erinnert daran, dass die Kifli.hu Shop Kft. am Mittwoch eine ähnliche Ankündigung gemacht hat, gefolgt von der Biopont Kft. am Donnerstag. Bei allen drei Unternehmen betrifft der Rückruf extrudierte 75 Gramm Bio Perlhirsebällchen mit Käse- und Zwiebelgeschmack, deren Mindesthaltbarkeitsdatum der 22. Januar, 27. Februar und 17. März 2025 ist. Nébih bittet die Kunden, das Produkt nicht zu verzehren.

Die Biopont Kft. rief ebenfalls am Freitag 75 Gramm Bio Hirsebällchen mit Käse und Zwiebel zurück, ebenfalls wegen des möglichen Vorhandenseins von Salmonellen. Die Maßnahme gilt für Produkte mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum 16. Juni 2025. Die Behörde erklärt auf ihrer Website, dass Salmonellose eine Infektionskrankheit ist, die durch Salmonellenbakterien verursacht wird. Diese Bakterien werden am häufigsten durch Lebensmittel und seltener durch Wasser oder schmutzige Hände übertragen. Typische Symptome sind Durchfall, Erbrechen und hohes Fieber, in milderen Fällen können jedoch auch nur Fieber, Lethargie oder keine Symptome auftreten. Salmonellenbakterien werden durch gründliches Kochen abgetötet. Besonders gefährlich kann die Krankheit für kleine Kinder, ältere und geschwächte Menschen sein.