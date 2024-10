Ungarn: Immer mehr junge Menschen lassen sich einberufen

Wie der Verteidigungsminister am Samstag mitteilte, lassen sich immer mehr junge Menschen zum Militärdienst einberufen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Diese Woche meldeten sich mehr als 200 neue Rekruten zur Grundausbildung in Tata und Várpalota im Norden und in Kecskemét in Zentralungarn, sagte Kristóf Szalay-Bobrovniczky in einer Erklärung des Ministeriums. Er fügte hinzu, dass sich immer mehr Reservisten für den aktiven Dienst entscheiden. Eine von den ungarischen Streitkräften im Juni gestartete Rekrutierungskampagne stoße weiterhin auf Interesse, sagte der Minister und fügte hinzu, dass mehr als 10 Prozent der im Sommer rekrutierten Reservisten in den aktiven Dienst gewechselt seien. Die Streitkräfte haben während der viermonatigen Kampagne 2.600 neue Reservisten rekrutiert, sagte Szalay-Bobrovniczky. Er wies darauf hin, dass 1.179 neue Rekruten bei einer Zeremonie am vergangenen Wochenende anlässlich der Abschlussveranstaltung der Kampagne ihren Eid ablegten.