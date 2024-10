Bürgerzentrum in der Ukraine mit ungarischer Unterstützung gebaut

Wie das Außenministerium am Samstag mitteilte, wurde in Synyak im Bezirk Kiew ein Bürgerzentrum gebaut, das eine Klinik, ein Büro der Stadtverwaltung und ein Postamt beherbergt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Anlässlich der Einweihung des Zentrums sagte der stellvertretende Außenminister Levente Magyar, dass die Investition mit einem Kostenaufwand von 2 Millionen Euro in relativ kurzer Zeit fertig gestellt wurde. Das Zentrum könne auch als Modell für Projekte in Ungarn dienen, fügte er hinzu. Mit seiner Hilfe für die Ukraine habe Ungarn die größte humanitäre Hilfskampagne in seiner Geschichte durchgeführt, Flüchtlinge aufgenommen und den Wiederaufbau von Einrichtungen unterstützt, die im Krieg beschädigt oder zerstört worden waren, so Magyar. László Lehel, der Leiter des Ungarischen Ökumenischen Hilfswerks, sagte, dass mit ungarischer Hilfe in der Region ein Kindergarten in Fertigbauweise und eine Erste-Hilfe-Station errichtet worden seien. Der Wiederaufbau einer im Krieg beschädigten Schule ist im Gange und soll im September 2025 eröffnet werden, fügte er hinzu.