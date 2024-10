Bonyhádi Cipö – die Schuhmanufaktur mit Fabrikverkauf

Bonyhád ist die viertgrößte Siedlung im Komitat Tolna und hier befindet sich die Schuhmanufaktur Bonyhádi Cipő.





Spezialisiert auf die Herstellung von hochwertigen und bequemen Schuhen seit über 33 Jahren

Wenn Sie auf der Suche nach bequemen und hochwertigen Schuhen für Damen und Herren sind, sind Sie bei Bonyhádi Cipő richtig. Denn die Manufaktur fertigt nicht nur Schuhe für den täglichen Gebrauch, sondern auch Schuhe für die Jagd und den Angelsport, sowie Freizeitschuhe an. Zum Team gehören spezialisierte Handwerker der Schuhfertigung, die mit viel Leidenschaft für das Produkt arbeiten. Hier wird noch mit Nadel und Faden genäht und die rahmengenähten Schuhe von Lászlo Budapest, werden hier auf unverwüstlichen alten Goodyear Nähmaschinen zusammengebaut, die von geschickten Fachkräften mit viel Wissen und Können angefertigt werden.

Wobei der Fertigungsprozess selbst zahllose Einzelschritte umfasst, die sich vereinfacht in zwei Gruppen unterteilen lassen: die Arbeiten am Schaft und die Unterseitenarbeit.

Wer auf der Suche nach Schnäppchen ist, kann im Fabrikverkauf von Bonyhádi Cipő, hochwertige Markenschuhe in verschieden Größen von 35 bis Größe 47 kaufen. Auch spezielle Größen bis zu Größe 57 können hier auf Wunsch angefertigt werden.

Die Mitarbeiter in der Schuhmanufaktur freuen sich, in Bonyhád eine Produktionsstätte zu pflegen, in der sie mit einem erfahrenen Team das Handwerk der Region weiterleben lassen können.

Fabrikverkauf in 7150 Bonyhád, Perczel Mór ut. 137

Montag bis Freitag von 8.00 – 13.00 Uhr

Website: https://bonyhadi-cipo.hu

E-Mail: binder@bonyhadi-cipo.hu

Telefon: 0036 (74) 550-121

Mobil: 0036 (30) 156-9163