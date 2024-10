Hankó: Ungarn und Serbien sind strategische Partner

Ungarn und Serbien sind strategische Verbündete, sowohl auf nationaler Ebene als auch in den Bereichen Innovation, Wissenschaft und Kultur, sagte Balázs Hankó, der Minister für Kultur und Innovation, nach Gesprächen mit der serbischen Innovationsministerin Jelena Begović und dem Kulturminister Nikola Selaković am Donnerstag in Belgrad – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Begović und Hankó vereinbarten die Einrichtung eines ungarisch-serbischen Innovationsfonds zur Förderung der Hochschulforschung in den Bereichen gesundes Leben, grüner Wandel und Digitalisierung. Sie sagten auch, dass sie die Beziehungen zwischen ungarischen und serbischen Universitäten verstärken und beim Bau eines BIO4-Campus in Belgrad zusammenarbeiten würden, der „dem ungarischen Wissenschaftsparkmodell entspricht“ und auf gemeinsamer Forschung zwischen Universitäten und Unternehmen beruht, sagte er. Ungarn und Serbien werden auch die Zusammenarbeit zwischen jungen Lehrern und Studenten durch das ungarische Pannonia-Programm fördern, sagte Hankó. In der Zwischenzeit vereinbarten Hankó und Selaković, im nächsten Jahr eine ungarisch-serbische Kultursaison zu veranstalten, bei der die Traditionen beider Länder im Herbst 2025 in Ungarn und im Frühjahr 2026 in Serbien vorgestellt werden sollen, sagte er. Hankó nahm auch an der Konferenz des Biotech Future Forum über Biotechnologie und künstliche Intelligenz teil und hielt eine Rede über den Fortschritt der Innovation in Ungarn und über die Bedeutung des ethischen Einsatzes von künstlicher Intelligenz in der Forschung.