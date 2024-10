IWF: Ungarns Wirtschaft könnte bereits im nächsten Jahr zu den Spitzenreitern in der EU gehören

Nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) könnte die ungarische Wirtschaft bereits im nächsten Jahr zu den Spitzenreitern der EU gehören, teilte das Finanzministerium am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Demnach erwarte der IWF ein stärkeres Wirtschaftswachstum, einen Rückgang der Inflation und eine weiterhin niedrige Arbeitslosigkeit in Ungarn, sagte Finanzminister Mihály Varga nach seiner Teilnahme an der Jahreshauptversammlung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington. Durch eine Politik der wirtschaftlichen Neutralität kann Ungarn seine sich verbessernden wirtschaftlichen Aussichten in einem unsicheren internationalen Umfeld aufrechterhalten. Der jüngsten Weltwirtschaftsprognose des IWF zufolge wird die ungarische Wirtschaft im nächsten Jahr voraussichtlich um 2,9 Prozent wachsen und damit das fünftbeste Ergebnis unter den 27 EU-Mitgliedstaaten erzielen, so Mihály Varga. Der Finanzminister sagte, die Unsicherheit in der Weltwirtschaft sei nach wie vor groß, während niedriges Wachstum und hohe Verschuldung die Länder der Welt bedrohen. Dem IWF zufolge ist die Bewältigung der Wachstumsherausforderungen und der Staatsschuldenprobleme auf globaler Ebene von größter Bedeutung, weshalb die Länder eine Haushaltskonsolidierung und wachstumsfördernde Reformen durchführen müssen, so Mihály Varga.

Dies steht im Einklang mit den Zielen der ungarischen Regierung. Ungarn hat zwischen 2010 und 2019 einen der größten Schuldenabbauvorhaben in Europa durchgeführt und seine Schuldenquote seit der Epidemie jedes Jahr verbessert. „Wir werden das ungarische Haushaltsdefizit bis 2026 auf unter 3 Prozent senken und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum auf 3 bis 6 Prozent steigern“, fügte er hinzu. Der Erklärung zufolge betonte Mihály Varga, dass „wir in den letzten Jahren die Beziehungen zwischen Ungarn und dem IWF auf eine neue Grundlage gestellt haben und wir heute unter anderem an den Generalversammlungen des IWF und der Weltbank in einem völlig anderen Rahmen teilnehmen können als in der Zeit um 2008. Der IWF erkennt auch die ungarische Lösung an, die auf einer arbeitsbasierten Wirtschaft beruht, und ist mit dem schrittweisen Abbau des Haushaltsdefizits und der Staatsverschuldung einverstanden“.