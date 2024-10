Hankó erörtert Bemühungen um Wiederaufnahme der Programme Erasmus und Horizon in Brüssel

Der Minister für Kultur und Innovation erklärte am Freitag, er habe in Brüssel Konsultationsgespräche über die Wiederbelebung der Programme Erasmus und Horizon in Ungarn geführt, weil es eine Verpflichtung sei, „unsere Stimme für den Erfolg der ungarischen Jugend zu erheben“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Nach einer Konferenz über europäische Modelle und ungarische Erfahrungen in Wissenschaft und Innovation sagte Hankó der Presse, er habe im Laufe des Tages zwei Treffen zu den Themen Bildung und Beschäftigung abgehalten. Er sagte, er habe Gespräche mit Markus Schulte, dem Kabinettschef der Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend, Iliana Ivanova, und der Generaldirektion für Beschäftigung, Soziales und Integration geführt und sie darüber informiert, dass dem Parlament ein Gesetzentwurf zur Erneuerung der ungarischen Institutionen nach einem Modellwechsel vorgelegt worden sei. Der Gesetzentwurf enthält Regelungen zu Interessenkonflikten von Verwaltungsratsmitgliedern und der einjährigen Bedenkzeit, die bereits im November 2023 an die Europäische Kommission übermittelt wurden, sowie zur Wählbarkeit der Verwaltungsratsmitglieder für zwei sechsjährige Amtszeiten, sagte er. Die beiden Punkte, die nicht im Gesetzentwurf enthalten sind, betreffen die Abberufung von Rektoren und Hochschullehrern aus den Verwaltungsräten und die Vorschläge von Nichtregierungsorganisationen zur Auswahl von Verwaltungsratsmitgliedern, sagte er und fügte hinzu, dass dies gegen unsere Souveränität und akademische Freiheit verstoße. Er äußerte die Hoffnung, dass die ungarische Regierung mit Hilfe des Gesetzentwurfs die Aufhebung des Verbots für ungarische Jugendliche in Erasmus und Forscher in Horizon erreichen werde.