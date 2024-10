BUX übertrifft Konkurrenten

Der BUX-Hauptindex der Budapester Börse schloss am Freitag mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 74.263,78 Punkten. Damit konnte er den Großteil seines frühen Anstiegs halten und entwickelte sich besser als seine Konkurrenten in der Region und in Westeuropa – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die OTP Bank führte den Anstieg an und kletterte um 1,76 Prozent auf 19.030 HUF. Der Umsatz der Aktie belief sich auf 6,5 Mrd. HUF bei einem Tagesumsatz von 9,2 Mrd. HUF. Das Öl- und Gasunternehmen MOL stieg um 0,31% auf 2.620 HUF bei einem Umsatz von 0,9 Mrd. HUF. Die Pharma-Aktie Richter sank um 0,18 Prozent auf 10.900 HUF bei einem Umsatz von 1,3 Mrd. HUF. Magyar Telekom fielen um 0,74% auf 1.078 HUF bei einem Umsatz von 0,1 Mrd. HUF. Der Mid-Cap-Index BUMIX der Börse kletterte um 0,66 Prozent auf 6.831,56 Punkte. Andernorts in der Region gab der Warschauer WIG 20 um 0,01 Prozent nach und der Prager PX schloss unverändert. In Westeuropa lag der Londoner FTSE 100 vor Handelsschluss 0,06 Prozent im Minus, der Frankfurter DAX stieg um 0,22 Prozent und der Pariser CAC 40 legte um 0,04 Prozent zu. Der BUX stieg im Wochenverlauf um 0,05 Prozent, während OTP um 0,53 Prozent zulegte, MOL um 0,91 Prozent fiel, Richter 0,55 Prozent verlor und Magyar Telekom um 0,37 Prozent zulegte.