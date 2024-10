Hidvéghi: Regierung plant vorhersehbare Lohnerhöhungen über mehrere Jahre

Die Regierung plant die Einführung einer vorhersehbaren Lohnerhöhung über mehrere Jahre hinweg. Dies ist eines der Themen, die in der neuen öffentlichen Umfrage der Nationalen Konsultation behandelt werden sollen, sagte ein Regierungsbeamter am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Balázs Hidvéghi, Staatssekretär im Kabinett des Ministerpräsidenten, sagte in einem Video auf Facebook, dass das Lohnerhöhungsprogramm ein wichtiges Thema in der Umfrage der Nationalen Konsultation sein werde, die sich auf die neue Wirtschaftspolitik der Regierung konzentriert. In den letzten Jahren seien erhebliche Lohnerhöhungen vorgenommen worden, von denen Beschäftigte des öffentlichen Sektors wie Krankenschwestern, Ärzte, Lehrer, Kindergärtner, Polizisten, Feuerwehrleute und Soldaten betroffen gewesen seien, sagte er. Der Mindestlohn und der Mindestlohn für Facharbeiter seien im Vergleich zu der Zeit, als eine linke Regierung an der Macht war, um das Dreieinhalbfache erhöht worden, sagte Hidvéghi. Die Durchschnittslöhne haben sich seither fast verdreifacht, fügte er hinzu. Hidvéghi sagte, das Ziel sei es, das Einkommen der Familien zu erhöhen und gleichzeitig die Wirtschaft zu stärken.

Es sei eine neue Vereinbarung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über ein mehrjähriges Lohnerhöhungsprogramm erforderlich, sagte er. Dies werde eine rasche Anhebung des Mindestlohns und des Mindestlohns für Fachkräfte sowie des Durchschnittslohns ermöglichen, fügte er hinzu. „Wir wollen, dass der [monatliche] Mindestlohn 400.000 Forint (1.000 Euro) und der Durchschnittslohn 1 Million Forint erreicht“, sagte Hidvéghi und fügte hinzu, dass jeder bald die Möglichkeit haben werde, seine Meinung zu diesem Thema in der nächsten Nationalen Konsultation zu äußern.