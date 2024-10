Tierfreundliche Tage von der Stiftung „Gemeinsame Sache für den Tierschutz“ angekündigt

Zum ersten Mal in diesem Jahr hat die Stiftung „Gemeinsame Sache für den Tierschutz“ die Tierfreundlichen Tage – Einkaufen für Tiere! angekündigt, die zwischen dem 14. und 20. November stattfinden werden, so die Stiftung gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. Ziel des Programms ist es, den Tierschutz zu unterstützen, indem Unternehmen und Verbraucher zusammengebracht werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Den Angaben zufolge werden die teilnehmenden Unternehmen während der einwöchigen Kampagne einen vorher festgelegten Teil des Erlöses der in die Aktion einbezogenen Produkte oder Dienstleistungen für den Tierschutz spenden. Siebzig Prozent der gesammelten Gelder gehen an die teilnehmenden Tierschutz-NGOs, während der Rest für nationale Tierschutzprogramme verwendet wird, so die Organisatoren. Sie fügten hinzu, dass die Tierschutzorganisationen, die sich an der Kampagne beteiligen, die Aufgabe haben, die tierfreundlichen Tage auf ihren Social-Media-Plattformen zu bewerben, so dass sie von den Erlösen der Kampagne profitieren können. Diese Zusammenarbeit gibt uns die Möglichkeit, „Tierschutzorganisationen, die sich tagtäglich für Tiere in Not einsetzen, wirklich zu helfen“, wird Péter Ovádi, der Regierungsbeauftragte für Tierschutz, in der Erklärung zitiert. Szilvia Vetter, Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung „Gemeinsame Sache für den Tierschutz“, sagte in der Erklärung, dass die Initiative eine Tradition schaffen soll und dass sich jedes Jahr mehr Unternehmen, Produkte und Tierschutzorganisationen beteiligen sollten.