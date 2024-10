Bewerbungen für die Europäische Woche der Abfallreduzierung möglich

Bewerbungen für die Europäische Woche der Abfallreduzierung, die vom 16. bis 24. November stattfindet und sich auf Lebensmittelabfälle konzentriert, sind bis zum 6. November möglich, teilte das Energieministerium am Sonntag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Für die 16. Veranstaltung werden Aktionen eingeladen, die sich auf die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks des Lebensmittelkonsums, die Wiederverwendung und das Recycling von Lebensmittelabfällen konzentrieren und die Nachhaltigkeit und Bewusstseinsbildung fördern, hieß es in der Erklärung. Die Staatssekretärin für Umwelt und Kreislaufwirtschaft, Anikó Raisz, wurde mit den Worten zitiert, dass die Regierung im Juli letzten Jahres ein neues Abfallmanagementsystem und ein erweitertes System der Herstellerverantwortung eingeführt habe, um den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen.

Im Anschluss daran wurde in Ungarn ab Anfang 2024 ein obligatorisches Rücknahmesystem und eine getrennte Sammlung von Bioabfällen eingeführt, um sicherzustellen, dass durch die Verwertung die größtmögliche Reinheit des Materials in den natürlichen organischen Stoffkreislauf zurückgeführt und der biologisch abbaubare Anteil der Siedlungsabfälle auf den Deponien verringert wird. Die Staatsministerin betonte, dass in der Europäischen Union jährlich 132 Kilogramm Lebensmittelabfälle pro Kopf anfallen, dass sich aber rund 37 Millionen Menschen nur jeden zweiten Tag qualitativ hochwertige Lebensmittel leisten können, weshalb sich die diesjährige Aktion auf die Lebensmittelverschwendung konzentriert, deren Bekämpfung sich Ungarn verschrieben hat.

Die 2009 ins Leben gerufene Initiative ist eine einwöchige Kampagne, bei der Freiwillige in den teilnehmenden Ländern mit ihren eigenen Ideen das Bewusstsein für Abfallmanagement, Abfallvermeidung, Abfallreduzierung, Produktwiederverwendung und die Bedeutung von Recyclingmaterialien schärfen. Ungarn nimmt bereits zum 11. Mal an der Kampagne teil, die vom Energieministerium unterstützt wird.

Der nationale Koordinator der Aktionswoche ist die Nationale Koordinationsstelle für Abfallwirtschaft und Vermögensverwaltung (NHKV) Zrt. Bewerbungen können bis zum 6. November in fünf Kategorien – Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen, Nichtregierungsorganisationen, Behörden, öffentliche Stellen und Unternehmen – unter https://szelektalok.hu/ewwr-2024-fooldal/ eingereicht werden. Wie in den vergangenen Jahren besteht auch die Möglichkeit, Projekte anzumelden, die bewährte Praktiken außerhalb des Hauptthemas aufzeigen, und die besten Aktionen werden an den nationalen und internationalen Wettbewerben teilnehmen, so das Ministerium.