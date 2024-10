Umsatz der UBM Gruppe sinkt aufgrund niedrigerer Preise

Der Umsatz des Agrarunternehmens UBM Gruppe ist in dem am 30. Juni beendeten Geschäftsjahr von 231,6 Mrd. HUF auf 198,7 Mrd. HUF gesunken, teilte die börsennotierte UBM Holding am Dienstag nach einer Jahreshauptversammlung mit. Der Umsatz sei aufgrund der sinkenden Futtermittel- und Getreidepreise zurückgegangen, so das Unternehmen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Gesamtvolumen der hergestellten und gehandelten Produkte stieg um 19 Prozent auf 1,74 Millionen Tonnen. Der Gewinn nach Steuern stieg um 57 % auf 1,43 Mrd. HUF. Im Laufe des Geschäftsjahres stieg UBM in das Segment der landwirtschaftlichen Integration im Bereich Viehzucht ein, eröffnete sein Handelsbüro in Italien, baute sein Logistikzentrum in Rumänien aus und begann mit dem Bau eines 4.000 kW Solarparks im Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg. Die UBM Gruppe ist Ungarns größtes Futtermittelunternehmen und exportiert ihre Produkte in 15 Länder.