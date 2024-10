Ungarns BIP sinkt im 3. Quartal um bereinigte 0,7 Prozent

Das ungarische BIP schrumpfte im dritten Quartal saison- und kalenderbereinigt um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies geht aus einer ersten Lesung von Daten hervor, die das Zentrale Statistikamt (KSH) am Mittwoch veröffentlichte. Unbereinigt sank das BIP um 0,8 Prozent – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Quartalsvergleich sank das BIP saison- und kalenderjahresbereinigt um 0,7 Prozent. Die Produktion der Landwirtschaft, der Industrie und des Baugewerbes trugen rund zwei Prozentpunkte zum Rückgang gegenüber dem Vorjahr bei, so das KSH. Sowohl marktbestimmte als auch nicht-marktbestimmte Dienstleistungen milderten den Rückgang ab, fügte es hinzu. In Q1-Q3 stieg das BIP um unbereinigte 0,6 Prozent und bereinigt um 0,7 Prozent. Das KSH wird am 3. Dezember eine zweite Lesung der Daten veröffentlichen.

Wirtschaftsminister Márton Nagy kommentierte die neuen Daten und wies darauf hin, dass die Regierung zuvor auf eine schwache Wirtschaftsleistung im dritten Quartal aufgrund von Rückgängen in der Industrie, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft hingewiesen hatte. Er hob die Auswirkungen des schwächeren Industriesektors auf die Gesamtzahlen hervor, der durch die anhaltende Krise in der deutschen Wirtschaft nach unten gezogen wurde, wo sich die schlechte Leistung der Automobilindustrie stark auf die ungarische Fahrzeug- und Batterieindustrie auswirkt. Die günstige Entwicklung in den Sektoren Logistik, Tourismus, IKT und Finanzen milderte den Rückgang ab, fügte er hinzu.

Ungarn habe eine schwierige Phase hinter sich gelassen, und positive Anzeichen bei Beschäftigung, Löhnen, Inflation, Einzelhandelsumsätzen, Tourismus, Hausverkäufen und gewerblichen Immobilienkrediten deuteten auf den Beginn einer wirtschaftlichen Wende hin. Die anstehenden Großinvestitionen von Unternehmen wie CATL, BYD, BMW, SEMCORP und EcoPro werden der ungarischen Wirtschaft neuen Schwung verleihen, fügte er hinzu. Er sagte, dass die Auswirkungen des wachsenden Inlandsverbrauchs zunehmen würden, auch wenn die deutsche Wirtschaft weiterhin träge sei. Die Regierung zielt darauf ab, das BIP-Wachstum bis 2025 um mehr als 3 Prozent zu steigern, indem sie eine Politik der wirtschaftlichen Neutralität verfolgt und die 21 Maßnahmen ihres Aktionsplans für eine neue Wirtschaftspolitik umsetzt, fügte er hinzu.

Kredite für junge Arbeiter, eine Anhebung des Mindestlohns und höhere Steuervergünstigungen für Familien mit Kindern werden die Kaufkraft stärken und den Konsum ankurbeln, sagte er. Maßnahmen zur Förderung von erschwinglichem Wohnraum könnten die Produktion des Baugewerbes ankurbeln, während das Demjan-Sandor-Programm zur Förderung von KMU die Produktivität der lokalen Unternehmen verbessern und die Investitionen ankurbeln werde, fügte er hinzu. Nagy sagte, dass eine deutliche Verbesserung der Wirtschaftsleistung im dritten Quartal 2025 zu erwarten sei, und fügte hinzu, dass ein Aufschwung der deutschen Wirtschaft eine noch schnellere Erholung unterstützen könnte. Ungarn müsse seine wirtschaftlichen Beziehungen mit dem Osten im Interesse der Diversifizierung stärken und seine Abhängigkeit von der Entwicklung der deutschen Wirtschaft verringern, fügte er hinzu.