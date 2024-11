Szijjártó: Ausbau der ungarisch-weißrussischen Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Energie

Der weitere Ausbau der ungarisch-weißrussischen Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Energie, die nicht von den Sanktionen betroffen sind, sei ein wichtiges gemeinsames Ziel, sagte der Außenminister am Donnerstag in Minsk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium zitierte Péter Szijjártó, der auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem weißrussischen Amtskollegen Maxim Ryzhenkov sagte, dass die globale Sicherheitslage derzeit so schlecht sei wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, weshalb eine Stabilisierung wichtig sei. „Die jüngste Zeit hat bewiesen, dass Kriege nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden können … dies führt nur zu mehr Toten und größerer Zerstörung“, fügte er hinzu. „Die Lösung muss stattdessen am Verhandlungstisch gesucht werden. Deshalb rufen wir Ungarn zu Waffenstillstand und Frieden in der Ukraine auf, und der Weg zum Frieden führt über Friedensgespräche“, sagte er. Er fügte hinzu, dass Ungarn seit tausend Tagen im Schatten des Krieges lebe und die negativen Auswirkungen des Krieges Tag für Tag unmittelbar zu spüren bekomme, obwohl Ungarn keinerlei Verantwortung für den Ausbruch des Krieges trage. „Wir Ungarn wollen in Frieden leben. Die Befürworter des Friedens sind hier in Europa in der Minderheit, wenn man die politischen Führer betrachtet, aber das sollte uns nicht täuschen, denn im globalen Raum sind die Befürworter des Friedens in der überwältigenden Mehrheit“, sagte er.