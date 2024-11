Ministerium weist Liberty an, seine Verbindlichkeiten zu begleichen

Das Wirtschaftsministerium hat das indische Unternehmen Liberty Steel erneut aufgefordert, seine Verbindlichkeiten zu begleichen und die Überweisung von Löhnen und Gehältern aus dem staatlichen Lohngarantiefonds nicht länger zu behindern – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer am Samstag veröffentlichten Erklärung sagte das Ministerium, die Regierung verfolge die Situation genau und habe mehrfach Unterstützung angeboten, um die Wiederaufnahme der Produktion im Stahlwerk Dunaújváros, das Liberty im Rahmen eines Liquidationsverfahrens erworben hat, trotz der schwierigen Lage der Branche zu ermöglichen. Liberty habe nicht genug getan, um seine Zusagen zu erfüllen, und habe die Lohnabrechnung wiederholt behindert, während es seine Verbindlichkeiten gegenüber dem Staat und seinen Lieferanten nicht beglichen habe, fügte das Ministerium hinzu. Obwohl Liberty signalisiert habe, dass es bereit sei, Zahlungen aus dem Lohngarantiefonds zu leisten, habe es dies bis heute nicht getan, so das Ministerium.