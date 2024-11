Orbán strebt „großes Abkommen zwischen Ungarn und den USA“ an

Ministerpräsident Viktor Orbán strebt ein „großartiges Abkommen“ zwischen Ungarn und den Vereinigten Staaten mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump an, sagte der Ministerpräsident am Sonntag in einem Interview mit dem Fernsehsender TV2 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Ungarn und die USA müssten ein Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung unterzeichnen, da die amtierende Regierung es versäumt habe, das abgelaufene Abkommen zu erneuern„, sagte Orbán und fügte hinzu, dass er eine Einigung mit Trump über einige „wichtige wirtschaftliche Fragen“ anstrebe. „Ich denke, wir werden die Gelegenheit haben, dies zu tun“, sagte er. Mit Blick auf den jüngsten EU-Gipfel in Budapest sagte Orbán, die Teilnehmer hätten erkannt, dass „Europa nicht so weitermachen kann wie bisher“ und dass es Veränderungen brauche. Die europäischen Staats- und Regierungschefs, die der Ukraine bisher alles zugestanden haben, werden „jetzt das Gegenteil tun“, sagte er und fügte hinzu, dass „wir den Wandel gemeinsam bewältigen müssen“. „Ich möchte nicht, dass Europa in zwei gegensätzliche Lager zerrissen wird“, sagte der Ministerpräsident und fügte hinzu, sein Ziel sei es, „gemeinsam von einer Pro-Kriegs-Position zu einem Pro-Friedens-Ansatz zu wechseln“.