Liberty Dunaújváros erhält chinesische Unterstützung für umweltfreundliche Modernisierung

Das chinesische Unternehmen CISDI Engineering hat mit der China Export and Credit Insurance Corporation (Sinosure) eine Absichtserklärung über die Übernahme einer Finanzierung in Höhe von 1,3 Milliarden Euro für zwei Elektrolichtbogenöfen mit einer Kapazität von 150 Tonnen unterzeichnet, die das Unternehmen an die in indischem Besitz befindliche Liberty Dunaújváros liefert, so die Liberty Steel Group – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Ankündigung der Absichtserklärung erfolgte während eines Besuchs von CISDI-Vertretern im Stahlwerk von Liberty Dunaújváros in Zentralungarn. Die CISDI-Vertreter berieten sich auch mit Experten der schweizerischen NPT und der deutschen RCG über die Optimierung der Systeme am Standort und den Bau von Hilfsanlagen für Strom, Gas, Wasser und Dampf. Die Investitionen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro, zu denen auch die Modernisierung des Warmwalzwerks und der Verzinkungsanlage sowie die Installation neuer Produktionslinien gehören, werden das Stahlwerk zu einem Zulieferer für die lokale Rüstungs- und Automobilindustrie machen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Vorstandsvorsitzende von Liberty Steel Europe, Thomas Gangl, erklärte, das Projekt komme „planmäßig“ voran. Der CISDI-Vorsitzende Xiao Peng bezeichnete die Absichtserklärung mit Sinosure als „bedeutenden Schritt“ zur Reduzierung der CO2-Emissionen des Werks mit einer Kapazität von 3 Millionen Tonnen. Liberty Steel hat die Vermögenswerte des in Schwierigkeiten geratenen Stahlherstellers Dunaferr im Sommer 2023 für rund 20 Milliarden Forint (50,2 Mio. EUR) im Rahmen eines Liquidationsverfahrens erworben.