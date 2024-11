Huayou Cobalt hält an ursprünglichem Plan für die Kapazität des Kathodenwerks fest

Bamo Technology Hungary, eine Tochtergesellschaft des chinesischen Unternehmens Huayou Cobalt, baut ein 1,3 Mrd. EUR teures Werk für Kathodenmaterialien mit der ursprünglich geplanten Kapazität, wie der Geschäftsführer der Tochtergesellschaft am Mittwoch bei einer Begehung des Standorts in Ács (Nordwestungarn) erklärte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ferenc Fülöp sagte, dass die aktuellen Markttrends keinen Einfluss auf die Pläne des Unternehmens in Ungarn haben: Der Bau des Werks für Kathodenmaterialien in Ács wird gemäß dem ursprünglichen Plan fortgesetzt. Das Werk könnte in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 mit einer Testproduktion beginnen und 900 Mitarbeiter beschäftigen. Später könnte eine zweite Anlage am Standort gebaut werden, um die Jahreskapazität der Basis auf 100.000 Tonnen pro Jahr zu erhöhen, was für 200.000-300.000 Elektrofahrzeuge ausreichen würde. Das Werk in Ács wird das im Bau befindliche BMW Werk in Debrecen (Ostungarn) beliefern. Der Generalunternehmer für das Werk für Kathodenmaterialien ist Market Epitö.