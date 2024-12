Bau des BMW-Werks in Ungarn „in vollem Gange“

Der Bau des BMW-Werks in Debrecen (Ostungarn) ist „in vollem Gange“ und die damit verbundenen Pläne sind unverändert, erklärte der Leiter des neuen Standorts am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Kapazität sei nicht reduziert worden, und es habe keine Änderungen bei der Produktion der geplanten Modelle gegeben, sagte Hans-Peter Kemser in einer Erklärung. Die Vorproduktion laufe weiter und die Serienproduktion werde wie geplant 2025 beginnen, fügte er hinzu. Die Serienproduktion des vollelektrischen Sports Activity Vehicle der Neuen Klasse, Modell X, soll Ende 2025 in Debrecen beginnen. Die Vorbereitungen für die Produktion der Limousine der Neuen Klasse im BMW-Werk in München laufen wie ursprünglich geplant. Kemser wies darauf hin, dass das Werk in Debrecen mit einer maximalen Jahreskapazität von 150.000 Fahrzeugen geplant war. Wie bei allen neuen Modellen oder neuen Fabriken werde die Kapazität schrittweise erhöht, fügte er hinzu.