Ceva Phylaxia legt den Grundstein für 75 Mio. EUR teure Impfstoffanlage

Ceva Phylaxia, ein Unternehmen des französischen Tiergesundheitskonzerns Ceva, hat am Donnerstag den Grundstein für ein 75 Mio. EUR teures Impfstoffwerk in Monor am Stadtrand von Budapest gelegt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Anlage wird Ende 2026 mit 60 Mitarbeitern in Betrieb genommen. Bis 2029 wird die Zahl der Mitarbeiter auf 120 steigen, und die jährliche Kapazität wird über 8 Mrd. Dosen betragen. Die Anlage wird die sechste der Ceva Gruppe in Ungarn sein. Zusammen werden die Anlagen eine Kapazität von mehr als 80 Mrd. Dosen Impfstoff pro Jahr haben. Die Ungarische Investitionsförderungsagentur (HIPA) hat beim Abschluss der Investition mitgewirkt, die vom Staat mit 8,3 Mrd. HUF unterstützt wurde.