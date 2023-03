Schneider Electric legt Grundstein für ein Werk in Dunavecse

Das in französischem Besitz befindliche Unternehmen Schneider Electric hat am Freitag den Grundstein für ein 16 Milliarden Forint (40,3 Mio. EUR) teures Werk gelegt, das es in Dunavecse in Zentralungarn errichtet. Die Investition, mit der 500 Arbeitsplätze geschaffen werden, wird durch einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 2,3 Mrd. Forint unterstützt, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó bei der Zeremonie – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Werk, das fünfte von Schneider Electric im Lande, wird Mittelspannungsausrüstungen für elektrische Verteilungssysteme herstellen, so der Minister. Szijjártó wies darauf hin, dass französische Unternehmen die sechstgrößte Gruppe ausländischer Investoren in Ungarn bilden und der bilaterale Handel im vergangenen Jahr einen Wert von 10 Milliarden Euro hatte, wobei die ungarischen Exporte 6 Milliarden Euro ausmachten. Schneider Electric beschäftigt in Ungarn rund 2.000 Mitarbeiter in vier Werken, einer Logistikbasis und zwei Shared Service Centern.

Frederic Godemel, Executive Vice President von Schneider Electric, erklärte, dass die Fabrik mit dem Namen Duna Smart Power Systems kohlenstofffrei sein wird, Erdwärme und Solarenergie nutzt und ihr energieeffizienter Betrieb von Schneiders eigenem digitalen Überwachungssystem gesteuert wird. Die Fertigstellung der Anlage ist für 2024 geplant. Öffentliche Aufzeichnungen zeigen, dass Schneider Electric Hungária Villamossági im vergangenen Jahr einen Umsatz von 81 Milliarden Forint erzielte. Der Exportanteil betrug rund 50 %. SE-CEE Schneider Electric Közép-Kelet Európai hatte 2021 einen Umsatz von 244 Milliarden Forint, wie das Unternehmen mitteilte. Der Exportanteil lag bei mehr als 90 %.