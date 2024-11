Szijjártó: Sicherheit in Ungarn, einschließlich Budapest, außergewöhnlich in Europa

Die Sicherheit in Ungarn, einschließlich Budapest, ist in ganz Europa außergewöhnlich, wie die jüngsten Ereignisse, wie z.B. ein Fußballspiel in den Niederlanden letzte Woche, zeigen, sagte der Außenminister am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ministerium zitierte Péter Szijjártó, der bei einer Podiumsdiskussion sagte, ausländische Besucher in Budapest schätzten die Sicherheit in Budapest sehr. „Die europäischen Ereignisse der letzten Zeit, wie z.B. ein Fußballspiel in den Niederlanden oder das Fußballspiel, das man sich in Belgien nicht zu veranstalten traute, zeigen, dass Budapest und ganz Ungarn in dieser Hinsicht wirklich eine Ausnahme in Europa ist“, sagte er. Er fügte hinzu, dass der einzige Bereich, in dem es in letzter Zeit negative Veränderungen gegeben habe, die öffentliche Hygiene sei. Außerdem seien in anderen Städten Fahrradspuren eingerichtet worden, ohne den Platz für den Autoverkehr zu verengen. Zu den Budapester Highlights zählte er die Puskas Arena, die Kindereisenbahn und den Elisabeth Aussichtsturm.