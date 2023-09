Szijjártó: Terrorismus und illegale Migration bilden einen „Teufelskreis“

Die zunehmenden Migrationswellen nach Europa stellen eine große Bedrohung für den Kontinent dar und zeigen, dass Terrorismus und illegale Migration einen „Teufelskreis“ bilden, sagte der ungarische Außenminister am Mittwoch in New York – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Außenministerium zitierte Péter Szijjártó mit den Worten, dass trotz aller Bemühungen die Bedrohung durch den Terrorismus weltweit ernster sei als je zuvor, da verschiedene Terroranschläge im vergangenen Jahr 6.700 Menschenleben gefordert hätten. Er wies darauf hin, dass das UN-Büro für Terrorismusbekämpfung (UNOCT) nur 3 % seines Budgets von der globalen Organisation erhält, während der Rest von den Mitgliedsstaaten aufgebracht werden muss. Ungarn habe einen großen Beitrag geleistet, indem Budapest das zweitgrößte UNOCT-Zentrum beherberge, sagte Szijjártó. Etwa 25 internationale Experten arbeiten in dem Zentrum, und seine Rolle soll weiter gestärkt werden, fügte er hinzu. „Die Rolle Ungarns im weltweiten Kampf gegen den Terrorismus wird in der kommenden Zeit weiter zunehmen, was zur Erhöhung der Sicherheit in Ungarn beitragen wird“, sagte er.