Orbán nimmt an der Gründungsversammlung der Patrioten in Paris teil

Ministerpräsident Viktor Orbán, Chef der regierenden Fidesz, nimmt am Samstag in Paris an der Gründungsversammlung des Parteienbündnisses „Patrioten für Europa“ teil, das die souveränen Kräfte Europas vereinigt, wie sein Pressechef mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Versammlung werde die Statuten der Parteienfamilie verabschieden und Funktionäre wählen, sagte Bertalan Havasi. Die Fraktion der Patrioten im Europäischen Parlament wurde unter Beteiligung des Fidesz gegründet und ist inzwischen die drittstärkste Fraktion im EP, fügte er hinzu. Die Fidesz-Europaabgeordnete Kinga Gál teilte auf Facebook mit, dass sie zur stellvertretenden Vorsitzenden des Parteienbündnisses in Paris gewählt worden sei. „Danke für das Vertrauen, das ihr in mich gesetzt habt. Wir bauen ein starkes Europa auf, das stolz auf seine Traditionen ist und auf souveränen Nationen aufbaut“, sagte sie.