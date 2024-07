Kritische Reaktionen auf Friedensmission

Die Reaktionen in Brüssel auf die „Friedensmission“ von Ministerpräsident Viktor Orbán seien „kritisch, beleidigend und sogar hysterisch“ gewesen, sagte der Fidesz-Europaabgeordnete Tamás Deutsch am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Einer der Gründe dafür sei, dass die Mehrheit der europäischen Staats- und Regierungschefs für den Krieg sei und ihre Position auf der Annahme beruhe, dass der einzige Weg zum Frieden der Krieg sei, sagte Deutsch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. „Die Mission des ungarischen Ministerpräsidenten hat diese Position widerlegt und zerstört“, sagte er. Der Fidesz-Abgeordnete sagte, dass die Bildung der Patriots for Europe-Fraktion im EP einen „Sieg auf europäischer Ebene“ darstelle und dass sie die drittstärkste Fraktion im EP sei. Auf eine Frage hin sagte er, es bestehe eine realistische Chance, dass Donald Trump in den USA gewinnen werde, was eine souveräne, patriotische Wende in der Weltpolitik bewirken und damit auch ein Ende des Ukraine-Krieges näher rücken werde. Er sagte, dass die Gruppe der „Patrioten für Europa“ in der kommenden Zeit weiter gestärkt werden könnte und dass sich eine strategische Zusammenarbeit mit der Gruppe der Europäischen Konservativen und Reformisten (ECR) unter der Führung von Giorgia Meloni entwickeln könnte. Es sei ungewiss, ob Ursula von der Leyen die nötige Unterstützung erhalten werde, um erneut an der Spitze der Europäischen Kommission zu stehen, und es könne durchaus zu einer Umbildung unter den Kommissaren kommen, fügte er hinzu.