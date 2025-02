Orbán: Die Zukunft wird von Patrioten geschrieben

Auf einem Gipfeltreffen der Gruppierung „Patrioten für Europa“ (PfE) in Madrid sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Samstag: „Wir, die Patrioten, sind diejenigen, die die Zukunft in Amerika, den Niederlanden, Italien, Österreich und Ungarn schreiben“, und fügte hinzu, dass „Tschechien als nächstes dran ist“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, der „Trump-Tornado“ habe die Welt in nur wenigen Wochen verändert. „Es ist das Ende einer Ära; gestern waren wir Ketzer, heute sind wir der Mainstream“, sagte er. „Gestern sagte man, wir seien die Vergangenheit, aber heute kann jeder sehen, dass wir die Zukunft sind“, fügte der Ministerpräsident hinzu. „Wir sind viele, wir sind groß und wir sind stark“, sagte Orbán.