Varga: Haushalt 2025 soll Familien und Unternehmen stärken

Der Haushalt für das kommende Jahr basiert auf einer Politik der wirtschaftlichen Neutralität, sagte Finanzminister Mihály Varga in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Varga sagte, die drei „Säulen“ des Haushalts 2025 seien die Stärkung der Kaufkraft der Ungarn, die Sicherstellung von bezahlbarem Wohnraum und die Förderung von KMU mit dem Demján-Sándor-Programm. Er fügte hinzu, dass der Haushalt die Grundlage für einen wachstumsbasierten, mehrjährigen Tarifvertrag schaffen werde, der den monatlichen Mindestlohn auf 400.000 Forint und den Durchschnittslohn auf 1 Million Forint anheben werde. Der Haushalt geht von einem BIP-Wachstum von 3,4 % aus.

Varga sagte, dass der Schwellenwert für Steuervergünstigungen bei der Wohnbauförderung von Arbeitnehmern um 150.000 HUF/Monat angehoben werde, während die Regierung bestrebt sei, für junge Menschen „machbare“ Zinssätze für Wohnungsbaukredite zu gewährleisten. Die Steuerfreibeträge für Familien mit Kindern sollen verdoppelt werden, während durch Freibeträge für Erstverheiratete und Steuerbefreiungen für alle unter 25-Jährigen und Frauen unter 30 Jahren, die Kinder haben, im Jahr 2025 rund 440 Milliarden Forint bei den Familien verbleiben werden, fügte er hinzu. Das gesamtstaatliche Defizit im Verhältnis zum BIP werde von 4,5 Prozent im Jahr 2024 auf 3,7 Prozent im Jahr 2025 und auf 2,9 Prozent im Jahr 2026 sinken.

Varga sagte, dass 770 Milliarden Forint für den Abschluss bereits begonnener Investitionen vorgesehen seien, wie z.B. für den Ausbau des Schlosses Diósgyör und die Modernisierung der Eisenbahn in Záhony (Nordost-Ungarn) und um Szeged (Südost-Ungarn). Neue Investitionen im Wert von 480 Mrd. Forint werden auf den Weg gebracht, darunter der Bau eines neuen Campus für die Budapester Obuda Universität, die Errichtung einer nationalen Gedenkstätte in Mohács (Südungarn) und eine Kläranlage in Karcag (Ostungarn), fügte er hinzu. Varga wies darauf hin, dass ein separater Fonds zur Aufrechterhaltung der regulierten Versorgungspreise für Haushalte aus dem Haushalt gestrichen werde, die regulierten Preise jedoch bestehen blieben und aus den Mitteln verschiedener Ministerien finanziert würden, sagte er.