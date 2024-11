Zahlung per Kreditkarte auf allen Überlandlinien von Volán

Seit Ende letzter Woche ist es nun möglich, auf allen Fernbus-Volán-Diensten mit der Kreditkarte zu bezahlen, erinnerte Zsolt Hegyi, CEO der MÁV-Gruppe, die Reisenden am Freitag in einem Facebook-Video – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Obwohl es grundsätzlich am einfachsten ist, Fahrkarten über Online-Kanäle, das Internet und Apps zu kaufen, können diejenigen, die dies am Schalter des Fahrers tun, jetzt in allen unseren Bussen mit einer Kreditkarte, einer Smartwatch oder einem Smart Device bezahlen“, sagte der CEO. Wie bei der Reform des Tarifsystems wolle man auch hier das Reisen für alle einfacher machen. Er wies darauf hin, dass die Zahlung per Kreditkarte auch den Fahrern helfen und die Verwaltung und Abrechnung beschleunigen werde. „Dank des neuen Tarifsystems reisen immer mehr Menschen nicht nur mit der Bahn, sondern auch mit dem Bus“, so der CEO in seinem Kommentar zum Video. „Je mehr Menschen sich für uns entscheiden, desto wichtiger ist es, dass das Einsteigen so schnell wie möglich geht, denn das wirkt sich auch auf die Pünktlichkeit des Fahrzeugs aus“. Die Tatsache, dass es jetzt möglich ist, im Fernverkehr von Volánbus in Sekundenschnelle zu bezahlen, hilft in dieser Hinsicht, fügte er hinzu.