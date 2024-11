Szijjártó: „Kriegsbefürwortender Mainstream startet letzten Angriff gegen neue Realität“

Der Außenminister sagte am Montag, dass „der Pro-Kriegs-Mainstream in Washington und Brüssel einen letzten, bitteren Versuch gegen die neue Realität gestartet hat“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Der Sieg eines Pro-Friedenskandidaten in Amerika und der Vormarsch patriotischer Kräfte in Europa haben eine neue Realität geschaffen, die auf dem Willen der Wähler basiert“, sagte Péter Szijjártó auf Facebook. „Die Wähler haben sich entschieden, die patriotischen Kräfte zu unterstützen, aber die abgewählten Kriegspolitiker werden den Willen des Volkes weder in Washington noch in Brüssel akzeptieren“, so der Minister. Er fügte hinzu, dass dies „nicht nur antidemokratisch, sondern auch extrem gefährlich“ sei. „Die kriegsbefürwortenden Kräfte scheinen in ihrer Verzweiflung nicht vor dem Schlimmsten zurückzuschrecken: der Eskalation des Krieges in der Ukraine zu einem globalen Konflikt“, sagte er. Mit Blick auf das bevorstehende Treffen der EU-Außenminister in Brüssel, das erste nach den US-Präsidentschaftswahlen, sagte Szijjarto: „Es wird ein harter Kampf werden; ich muss die Bemühungen um eine Eskalation auch in Brüssel stoppen.“