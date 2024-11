Ungarn: Ausblick für Bauträger verbessert sich

Der ungarische Bauträgermarkt hat 2024 die Talsohle erreicht, wird sich aber 2025 erholen, unterstützt durch Wirtschaftswachstum und staatliche Maßnahmen, so der Leiter des Verbandes der Immobilienentwickler (IFK) in einer jährlichen Einschätzung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ernő Takács sagte, das vierte Quartal könnte die beste Leistung des Sektors in Mitteleuropa seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine markieren, und fügte hinzu, dass „wir auch auf diesen Zug aufspringen können“. Im nächsten Jahr werden sich die Investitionen in lokale Immobilienentwicklungen verdoppeln, ausgehend von rund 400 Mio. EUR im Jahr 2024, so Takács, der Daten des Immobilienberatungsunternehmens CBRE entnimmt. Ungarns Lage und seine bestehende Infrastruktur machen das Land gut geeignet für industrielle Entwicklungen, aber Projekte wurden durch die langsamer als erwartete wirtschaftliche Erholung nach der durch die Energiekrise und hohe Inflation verursachten Rezession behindert, fügte er hinzu. „Diese Erholung stellt eine größere Herausforderung dar als erwartet“, vor allem wegen der schwachen Nachfrage auf den Exportmärkten, insbesondere bei den Unternehmen der Automobilindustrie, die vom Rückgang der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen betroffen sind, sagte er.

Langfristig seien Elektrofahrzeuge „die Zukunft“, und Investitionen der Automobilindustrie wie der Bau des BYD-Werks in Szeged, des BMW-Werks in Debrecen und der Ausbau des Mercedes-Benz-Standorts in Kecskemet würden den Investitionen in Industrieimmobilien in diesen Regionen einen „enormen Auftrieb“ verleihen, fügte er hinzu. Takács sagte, dass die Maßnahmen der Regierung zur Sicherstellung von erschwinglichem Wohnraum einem Aufschwung auf dem Wohnimmobilienmarkt, der in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 beginnt, Auftrieb geben könnten.