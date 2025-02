Rund 800 neue Hotelzimmer in der Hauptstadt im Jahr 2025

Mit der Eröffnung von neun Hotels im Jahr 2025 werden in Budapest rund 800 Zimmer hinzukommen, teilte die Immobilienmarktberatung CBRE am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

CBRE sagte, dass die Investitionen in der Pipeline zusätzliche 3.700 Hotelzimmer in der Hauptstadt bedeuten könnten. CBRE wies darauf hin, dass im Jahr 2024 drei neue Hotels in Budapest ihre Pforten geöffnet hätten und die Zahl der Gästeübernachtungen um mehr als 10 Prozent auf über 9 Millionen gestiegen sei.