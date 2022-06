Ungarns Wohnungsmarkt steht in den nächsten 2-3 Jahren vor großen Herausforderungen

Immobilienentwickler stehen in den nächsten zwei bis drei Jahren vor großen Herausforderungen, da die Bau- und Finanzierungskosten in die Höhe schießen, so der Leiter eines Immobilienverbandes – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Inflation und die hohen Energiepreise treiben die Preise für Baumaterialien in die Höhe, sagte Gabor Kiss, Vizepräsident des Verbandes der Immobilienentwickler am Runden Tisch (IFK), auf einer Pressekonferenz. Auch die Finanzierungskosten steigen aufgrund höherer Zinssätze, was sich wiederum auf Hypotheken und Darlehen für Bauträger auswirkt, sagte er. Es wird erwartet, dass die Kosten für Bauträger um 20 % steigen werden, fügte er hinzu. Langfristig sei das Wachstumspotenzial für den ungarischen Wohnungsmarkt jedoch vielversprechend, fügte er hinzu.

Er rief dazu auf, so schnell wie möglich Maßnahmen zu ergreifen, um die Inflation zu bremsen, und argumentierte, dass Immobilienentwickler „auf lange Sicht in einem inflationären Umfeld von 3 % auf vorhersehbare Weise gut arbeiten können“. Kiss sagte, dass die Art und Weise, wie der Staat seine Programme zur Unterstützung von Familien und zum Erwerb von Wohneigentum in der gegenwärtigen schwierigen wirtschaftlichen Lage strukturiert, die Anzahl der in Ungarn gebauten Wohnungen „aktiv“ beeinflussen werde. „In der vergangenen Zeit wurden im Durchschnitt 20.000 Wohnungen pro Jahr gebaut, während 30.000-35.000 wünschenswert wären“, sagte er.

Kiss wies darauf hin, dass die Gesamtgröße der Büroflächen in Ungarn 4 Millionen Quadratmeter erreicht habe, und fügte hinzu, dass weitere Entwicklungen in diesem Sektor im Gange seien.