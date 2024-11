Monet – ein immersives Ausstellungserlebnis

Die Ausstellung „Monet – The Immersive Experience” ist nach zahlreichen Metropolen, wie New York, Los Angeles und London im Oktober in Budapest angekommen. Die 2.000 Quadratmeter große Inszenierung zeigt mit digitalen und audiovisuellen Elementen eine gigantische virtuelle Welt. Dank modernster Technologien kann der Besucher in das Leben und die Werke eines der größten Künstler des vergangenen Jahrhunderts eintauchen und sich auf eine Reise durch die Welt von Claude Monet begeben.

„Wir nutzen die neuesten Technologien, um eine einzigartige Geschichte zu erzählen, die Inszenierung verleiht dem Konzept eines Museums eine ganz neue Bedeutung. Die Besucher erwarten Ton- und Lichtshows, spektakuläre digitale 360-Grad-Lösungen und eine virtuelle Realität. Wir sind stolz auf diese Produktion, die Kennern und Laien, Kindern und Erwachsenen auf der ganzen Welt unvergessliche Erlebnisse bietet”, so Organisator Dudi Bercovici, Geschäftsführer von Hadran Events. Claude Monet war ein Meister des Impressionismus. Sein Licht, seine Farben, seine Liebe zur Natur und seine Lebensfreude haben bis heute einen großen Einfluss in der Kunstszene. Das Meisterwerk „Impression, Sonnenaufgang“ begründete 1872 die Bewegung des Impressionismus.

Die Monet-Ausstellung wird bis Ende Februar in der BOK Sportcsarnok in 1146 Budapest, Dózsa György út 1 gezeigt.

Tickets sind unter https://monetkiallitas.hu zu Preisen von 4.500 Ft bis 9.000 Ft erhältlich.