Ungarisch-chinesisches Rundtischgespräch konzentriert sich auf „Neue Energiefahrzeuge“

Das ungarische Wirtschaftsministerium hat den zweiten ungarisch-chinesischen Runden Tisch mit dem Schwerpunkt auf Fahrzeugen mit alternativer Antriebstechnik organisiert – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte, nahmen an der Veranstaltung chinesische Fahrzeug- und Batteriehersteller, die in Ungarn Produktionskapazitäten aufbauen, sowie Zulieferer, Berufsverbände und Vertreter von Forschungs- und Entwicklungszentren teil. Der stellvertretende Staatssekretär für Industrie, Ádám Nagy, stellte die Prioritäten der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft in den Bereichen Elektromobilität und Wettbewerbsfähigkeit vor, während der stellvertretende Leiter des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie, Xin Guobin, Möglichkeiten der Zusammenarbeit prüfte. Bei dem Rundtischgespräch wurden die Lokalisierungsbemühungen im Hinblick auf chinesische Investitionen in Ungarn dargelegt. Die Marktteilnehmer berichteten über die Herausforderungen, mit denen Investoren aus der Industrie konfrontiert sind, darunter die Einhaltung komplizierter EU-Vorschriften, die Gewinnung qualifizierter Ingenieure, die Herstellung lokaler Kontakte zu potenziellen Lieferanten und die Optimierung der Lieferketten. Die am Rundtischgespräch teilnehmenden Berufsverbände versprachen, bei der Einrichtung von Plattformen zusammenzuarbeiten, um den Bedarf der Hersteller an Zulieferern zu decken und Informationen auszutauschen. Es wurde empfohlen, eine Green Supply Chain Association zu gründen, um die Lokalisierung der Finanzierung für die Fahrzeugherstellung, die Batterieproduktion und das Recycling voranzutreiben.