Market Építö schließt Projekte für BMW-Werk in Debrecen ab

Market Építő hat am Standort des neuen BMW-Werks in Debrecen (Ostungarn) Gebäude und Infrastruktur im Gesamtwert von 367 Mio. EUR fertiggestellt, wie das in ungarischem Besitz befindliche Bauunternehmen am Donnerstag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Market Építő hat vier Gebäude auf dem Gelände fertiggestellt, darunter die 140.000 Quadratmeter große Fertigungshalle. Market Építő hat seit 2019 im Auftrag der BMW Group und der Stadt Debrecen acht Projekte am Standort durchgeführt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

BMW hat im Sommer 2022 den Grundstein für sein Werk in Debrecen gelegt. Im Jahr 2025 soll dort die Produktion der vollelektrischen Neuen Klasse anlaufen.